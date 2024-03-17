قائد منتخب إنجلترا هاري كين قد يغيب عن مباراتي البرازيل وبلجيكا

أصيب قائد منتخب إنجلترا الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفا بسبب اصطدامه بالقائم أثناء محاولته الوصول إلى كرة سددها زميله، جمال موسيالا، وارتدت من العارضة.

تحوم شكوك حول مشاركة قائد منتخب إنجلترا، هاري كين، في المباراتين الوديتين الدوليتين أمام البرازيل وبلجيكا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء مشاركته مع بايرن ميونخ، مساء أمس السبت.

وقال توماس توخيل، مدرب بايرن، بعد فوز الفريق 5-2 على دارمشتات في الدوري الألماني (البوندسليغا) "لقد تعرض كين لالتواء في الكاحل واضطر لوضع الثلج على موضع الألم، وننتظر التشخيص الدقيق للإصابة".

وأصيب قائد منتخب إنجلترا الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفا بسبب اصطدامه بالقائم أثناء محاولته الوصول إلى كرة سددها زميله، جمال موسيالا، وارتدت من العارضة.

وأكد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أن كين سيسافر إلى إنجلترا للحاق بصفوف منتخب بلاده الذي سيخوض مباراتين وديتين ضد البرازيل وبلجيكا.

وأضاف فرويند أنه "نناقش الأمر بعناية شديدة، ولا مجال للمخاطرة، ونأمل ألا تكون الإصابة قوية، وأن يعود هاري كين إلى الملاعب سريعا".