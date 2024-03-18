برشلونة يسحق أتلتيكو مدريد بثلاثية ويعتلي المركز الثاني

واصل لاعبو البلوغرانا عروضهم القوية ومددوا سلسلة مبارياتهم بلا هزيمة إلى 10 منذ أن أعلن المدرب تشافي هيرنانديز نيته الرحيل في نهاية الموسم.

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة حامل اللقب لتحقيق فوز ساحق على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

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وانتزع النادي الكاتالوني المركز الثاني من جيرونا الذي خسر أمام خيتافي السبت 0-1، كما عزّز آماله الضئيلة بالدفاع عن لقبه أمام غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر الحالي.

وبات في رصيد برشلونة 64 نقطة متخلفا بثماني نقاط عن ريال، إلا أنّه بات يتقدم عن جيرونا الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطتين.

في المقابل، تراجع أتلتيكو الذي بلغ أيضا بدوره ربع نهائي دوري الأبطال بعودة نارية أمام إنتر الإيطالي الذي تغلب عليه بركلات الترجيح بعدما انتهى مجموع المباراتين (2-2)، إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن أتلتيك بيلباو الرابع.

وغاب عن التشكيلة الأساسية للروخيبلانكوس هدافه التاريخي الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي ممفيس ديباي قبل أن يشركهما سيميوني في الشوط الثاني، ذلك بعد أن خاض أتلتيكو شوطين إضافيين أمام إنتر في منتصف الأسبوع.

وكان ليفاندوفسكي نجم اللقاء بامتياز بعد أن سجّل هدفا ومرر تمريرتين حاسمتين ليساهم في هدفي البرتغالي جواو فيليكس (38) وفيرمين لوبيز (65).

وبات برشلونة الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال منتصف الأسبوع بفوزه على نابولي الإيطالي أول فريق يهزم أتلتيكو في ميتروبوليتانو هذا الموسم.

وكان برشلونة نفسه آخر فريق يفوز في عقر دار أتلتيكو في الدوري المحلي، حيث بقي فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني دون هزيمة في 25 مباراة خلال هذه الفترة على أرضه.

وواصل لاعبو البلوغرانا عروضهم القوية ومددوا سلسلة مبارياتهم بلا هزيمة إلى 10 منذ أن أعلن المدرب تشافي هيرنانديز نيته الرحيل في نهاية الموسم.

وأشرك تشافي اللاعب فيكتور فورت كظهير أيسر بديلا عن البرتغالي جواو كانسيلو الذي عانى من آثار كدمة، فيما استبدل الدانماركي أندرياس كريستينسن بلوبيز خلال فترة الإحماء بسبب شعور الأول ببعض الأوجاع.

ونجح الضيوف في انتزاع التقدم بعكس مجريات المباراة مستغلين أول فرصهم الفعلية في المباراة، حيث تقدم الألماني إيلكاي غوندوغان من الوسط ووجد ليفاندوفسكي، قبل أن يمرر الأخير لفيليكس الذي سدد بمواجهة فريقه السابق الذي انتقل منه إلى برشلونة على سبيل الإعارة (38).

وطرد المدرب تشافي قبل نهاية الشوط الأول لاعتراضه على الحكام، إلا أنّ فريقه تابع في الشوط الثاني من حيث انتهى في الأول.

وضاعف ليفاندوفسكي تقدم الفريق الكاتالوني بعدما خسر لاعب أتلتيكو الأرجنتيني رودريغو دي بول الكرة فاستغلها البولندي بأفضل طريقة (47).

وسجّل لوبيز الهدف الثالث للبلوغرانا بكرة رأسية (65) إثر تمريرة من ليفاندوفسكي الذي قدم أحد أفضل مستوياته مع برشلونة منذ انضمامه في العام 2022 قادما من بايرن ميونخ الألماني.