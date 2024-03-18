بعد الهاتريك: مبابي يحل ثامنا في ترتيب الهدافين التاريخيين بالدوري الفرنسي

رفع مبابي رصيده إلى 188 هدفا على مدار مسيرته في الدوري الفرنسي، ليحل ثامنا في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

خطف النجم الفرنسي، كيليان مبابي، الأنظار الليلة الماضية بعد تسجيله لهاتريك في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مونبيلييه التي انتهت بفوز الأول بسداسية مقابل هدفين، وذلك ضمن الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي.

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وبذلك رفع مبابي رصيده من الأهداف إلى 24 هدفا في 24 مباراة بالدوري الفرنسي، وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن النجم الباريسي رفع رصيده إلى 188 هدفا على مدار مسيرته في الدوري الفرنسي، ليحل ثامنا في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وأشارت إلى أن مبابي تجاوز فلوري دي نالو الذي أحرز 187 هدفا.

ومن جانبها، أشارت شبكة "سكواكا" إلى أن مبابي ساهم في أكثر من 450 هدفا، طوال مسيرته مع الأندية والمنتخب الفرنسي (سجل 323 هدفا وصنع 130 في 432 مباراة)، رغم أن عمره لم يتخط 25 عاما.

وينتهي تعاقد مبابي مع بي إس جي، في 30 حزيران/ يونيو المقبل، ويتردد بقوة أنه في طريقه للانضمام إلى صفوف ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.