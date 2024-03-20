الإفراج عن البرازيلي ألفيس المتهم بالاغتصاب بكفالة مليون يورو

حُكم على ألفيس، أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في كرة القدم، في 22 شباط/فبراير بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في كانون الأول/ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.

وافق القضاء الإسباني اليوم الأربعاء بالإفراج المؤقّت عن البرازيلي داني ألفيس النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف.

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وجاء القرار بعد يومٍ على مطالبة محامية ألفيس بالإفراج عنه بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في شباط/فبراير بعد توقيفه في كانون الثاني/يناير 2023.

ومنحت محكمة في إسبانيا ألفيس "إفراجا مؤقتا" مقابل "كفالة قيمتها مليون يورو (1.08 مليون دولار أميركي)"، كما إلزامه بتسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني والبقاء في إسبانيا، حيث عليه أن يحضر إلى المحكمة "أسبوعيا".

وعارض فريق الادّعاء القرار، عازيا ذلك إلى أنّ خطر الهروب كبير.

وحُكم على ألفيس، أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في كرة القدم، في 22 شباط/فبراير بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في كانون الأول/ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.

وقالت المدّعية التي أدلت بشهادتها خلف ستار لحماية هويتها، إن ألفيس أجبرها بعنف على ممارسة الجنس في الحمام الخاص بالملهى الليلي على الرغم من توسّلها إليه للسماح لها بالرحيل، مما تسبب لها بـ"الألم والرعب"، حسب ما نقل عنها المدعون العامون.

في المقابل، قال فريق الدفاع إن الضحيّة "التصقت" باللاعب خلال رقصهما في الملهى الليلي، مشيرا إلى وجود "انجذاب جنسي" بينهما.

لكن المحكمة قالت في قرارها المؤلف من 61 صفحة إن ذلك لا يعني "أنها (الضحية) وافقت على أي شيء من الممكن أن يكون قد حدث لاحقا".