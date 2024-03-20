منتخب إنجلترا يستدعي لاعب خط الوسط كوبي ماينو

يلتقي منتخب إنجلترا نظيره البرازيلي، يوم السبت، والبلجيكي يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تقام المباراتان على ملعب ويمبلي.

تلقى لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، كوبي ماينو، أول استدعاء من منتخب إنجلترا، أمس الثلاثاء.

كان ماينو لاعب مانشستر يونايتد البالغ من العمر 18 عاما، في البداية ضمن منتخب إنجلترا تحت 21 عاما، لكن تمت إضافته لصفوف المنتخب الأول تحت إشراف المدرب غاريث ساوثغيت، قبل خوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وبلجيكا.

في السابق مثل ماينو منتخب إنجلترا تحت 17 عاما، وتحت 19 عاما كلاعب خط وسط.

وأعلن ساوثغيت عن تشكيلة فريقه للمباريات الودية، الأسبوع الماضي.

وقد حضر جميع اللاعبين الآخرين الذين استدعاهم المدرب إلى المعسكر التدريبي، الثلاثاء. ومن بينهم مهاجم برينتفورد، إيفان توني، الذي استدعي بعد أن قضى عقوبة إيقاف لمدة 8 أشهر بسبب خرقه قواعد المراهنة. كما استدعي لأول مرة مدافع إيفرتون جاراد برانثويت، ومهاجم نيوكاسل أنتوني غوردون. وتم استدعاء مدافع ليفربول جو غوميز، لأول مرة منذ العام 2020.

لم يتم استدعاء كالفين فيليبس، الذي عانى من بداية صعبة خلال فترة إعارته مع وست هام.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره البرازيلي، يوم السبت، والبلجيكي يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تقام المباراتان على ملعب ويمبلي.