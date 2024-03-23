هاري كين يغيب عن مواجهة إنجلترا والبرازيل

ساوثغيت: "يُمكنني أن أقول إن كول وهندو لديهما فرصة أفضل باللعب أمام بلجيكا من كين. ستكون مشاركته مشكوكٌ فيها للغاية".

سيغيب قائد منتخب إنجلترا، هاري كين، عن المباراة الودية التي يلعبها "الأسود الثلاثة" مع البرازيل السبت استعدادا لكأس أوروبا 2024، بسبب الإصابة.

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وأصيب كين في كاحله خلال فوز فريقه بايرن ميونخ على دارمشتات 5-2 السبت الماضي في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني، ولن تتم المخاطرة بإشراكه في المباراة أمام البرازيل على ملعب "ويمبلي".

ومن الممكن أن ينسحب غياب كين على مواجهة بلجيكا الثلاثاء أيضا على الملعب عينه.

وستكون المباراة ضد بلجيكا الأخيرة لمنتخب "الأسود الثلاثة" قبل أن يعلن المدرب غاريث ساوثغيت عن تشكيلته لنهائيات كأس أوروبا، وليس هناك أي شكّ حيال مشاركة مهاجم توتنهام السابق في البطولة القارية المقررة بين 14 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو.

وسيبقى لاعب وسط أياكس الهولندي، جوردان هندرسون، مهاجم تشيلسي، كول بالمر، مع المنتخب لكنهما لن يشاركا في المباراة ضد البرازيل والتي بيعت جميع تذاكرها، بسبب الإصابة.

وكان نجم آرسنال بوكايو ساكا انسحب من التشكيلة الخميس بسبب الإصابة أيضا.

وأكد ساوثغيت غياب هاري كين، جوردان هندرسون وكول بالمر عن المباراة.

وأضاف "يُمكنني أن أقول إن كول وهندو لديهما فرصة أفضل باللعب أمام بلجيكا من كين. ستكون مشاركته مشكوكٌ فيها للغاية".

وقبل السفر إلى ألمانيا لخوض النهائيات القارية ضمن المجموعة الثالثة بجانب صربيا والدانمارك وسلوفينيا، من المقرر أن تلعب إنجلترا مباراتين استعداديتين أخريين ضد البوسنة وايسلندا في الثالث والسابع من حزيران/يونيو.