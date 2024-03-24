إصابة كايل ووكر في مباراة إنجلترا الودية مع البرازيل

يعد الظهير الأيمن لاعبا رئيسيا في منتخب إنجلترا، ومن المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت في بطولة أوروبا.

(أ ب)

تم استبدال كايل ووكر بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة إنجلترا الودية ضد البرازيل، أمس السبت.

مدافع مانشستر سيتي، الذي كان قائد الفريق، غادر أرض ملعب ويمبلي بعد 20 دقيقة من عمر المباراة. وحل محله عزري كونسا. وتولى هاري ماغواير قيادة الفريق.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان قرار استبدال ووكر كان احترازا. فقد كان قادا على السير عبر النفق إلى غرفة خلع الملابس لتلقي مزيدا من العلاج.

يعد الظهير الأيمن لاعبا رئيسيا في منتخب إنجلترا، ومن المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت في بطولة أوروبا.

وهو أيضا لاعب أساسي في فريق السيتي الذي يدافع عن ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.