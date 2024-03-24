الفيفا يلغي مباراة بين كوريا الشمالية واليابان في بيونغيانغ ضمن تصفيات كأس العالم

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن كوريا الشمالية قالت، يوم الأربعاء، إنها لا تستطيع استضافة اليابان وطلبت إقامة مكان محايد "بسبب ظروف لا يمكن تجنبها".

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مباراة كوريا الشمالية واليابان في تصفيات كأس العالم المقررة، يوم الثلاثاء، في بيونغيانغ.

وقرر الفيفا، أمس السبت، "عدم إقامة المباراة التأهيلية أو إعادة جدولتها" لأن كوريا الشمالية لم تتمكن من التوصل إلى مكان بديل ولم يكن هناك مجال في التقويم للتأجيل.

وأضاف أنه "ستتم إحالة الأمر ونتيجة المباراة إلى اللجنة التأديبية بالفيفا"، متوقعا معاقبة كوريا الشمالية بخسارة المباراة 3-0.

حققت كوريا الشمالية حتى الآن فوزا واحدا فقط في ثلاث مباريات، جميعها خارج أرضها، في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية. وقد تأهلت فقط لكأس العالم عامي 1966 و2010.

حققت اليابان ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات وتتصدر المجموعة.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن كوريا الشمالية قالت، يوم الأربعاء، إنها لا تستطيع استضافة اليابان وطلبت إقامة مكان محايد "بسبب ظروف لا يمكن تجنبها".

وخسرت كوريا الشمالية أمام اليابان 1-0 في طوكيو، يوم الخميس.