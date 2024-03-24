فورمولا 1.. الإسباني كارلوس ساينز يتوج بجائزة أستراليا الكبرى

توج الإسباني كارلوس ساينز بجائزة أستراليا الكبرى مستغلا انسحاب الهولندي فيرستابن، بطل العالم، بسبب عطل في سيارته خلال اللفة الثالثة من السباق.

حقق الإسباني كارلوس ساينز جونيور سائق فريق فيراري، اليوم الأحد، لقب بطولة سباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات، الجولة الثالثة من سلسلة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1.

واستغل ساينز، انسحاب الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم من السباق، بسبب حريق في المكابح بالعجلة الخلفية اليمنى، وكانت هذه هي أول مرة يضطر فيها فيرستابن للانسحاب من سباق منذ عامين.

ونجح ساينز وزميله في الفريق شارل لوكلير من موناكو في الحصول على المركزين الأول والثاني على التوالي في حلبة "ألبرت بارك" في ملبورن، بينما احتل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثالث.

وبدأ فيرستابن السباق من المركز الأول لكن كارلوس ساينز نجح في تجاوزه، وعانى السائق الهولندي بعد ذلك من مشكلات فنية قبل أن يخرج الدخان من السيارة مع نهاية اللفة الرابعة ليعلن انسحابه.

كارلوس ساينز

وعلى الرغم من توقف سلسلة انتصارات فيرستابن التي وصلت 9 انتصارات متتالية بانسحابه المبكر من هذا السباق، إلا أنه ما زال يتصدر فئة ترتيب السائقين برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن شارل لوكلير.

وأضطر أيضا بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق المرسيدس للخروج من السباق بسبب عطل في وحدة الطاقة (المحرك) خلال اللفة 17.