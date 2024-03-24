منتخب البرازيل يهزم إنجلترا وديا بهدف يتيم

غاب عن تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة" العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، أبرزهم جاك غريليش وبوكايو ساكا ومهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين.

أهدى المهاجم البديل المراهق البرازيلي إندريك ابن الـ17 عاما منتخب بلاده فوزا مستحقا على مضيفه إنجلترا 1-0 وديا السبت، على ملعب "ويمبلي" الشهير في لندن.

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وسجل إندريك مهاجم بالميراس والذي سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في تموز/يوليو المقبل باكورة أهدافه الدولية بعد 9 دقائق من نزوله إلى أرض الملعب بدلا من رودريغو (80)، ليعيد منتخب "سيلسياو" في أول مباراة له بإشراف مدربه الجديد دوريفال جونيور إلى سكة الانتصارات بعدما تعرض لثلاث هزائم تواليا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، في أسوأ حقبة كروية له منذ 60 عاما.

وبات إندريك في سن الـ17 عاما و246 يوما، أصغر لاعب دولي يسجل هدفا في "ويمبلي".

وحصلت البرازيل على جرعة ثقة أمام إنجلترا المرشحة بقوة للفوز بكأس أوروبا في ألمانيا هذا الصيف، وقبل مباراتها الودية الثانية أمام إسبانيا الثلاثاء في مدريد، وخصوصا أنها خاضت اللقاء في لندن بغياب العديد من عناصرها أبرزهم الحارس إيدرسون ونظيره أليسون بيكر، والمدافع ماركينيوس ولاعب الوسط كاسيميرو بسبب الإصابة، مع استمرار غياب نيمار، أفضل هداف في تاريخ المنتخب والذي تبقى عودته إلى الملاعب غير مؤكدة منذ إصابته القوية في الركبة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومن أجل تعويض هذه الغيابات، زج دوريفال جونيور بالثلاثي فينيسويس جونيور ورودريغو ورافينيا في الهجوم، فيما دعّم خط الوسط بأصحاب الخبرة مع برونو غيمارايش ولوكاس باكيتا.

وسيتعين على المدرب الجديد البالغ 61 عاما والذي عُيّن في كانون الثاني/يناير الماضي بدلا من فيرناندو دينيز، التعامل مع هذه الغيابات حتى يبدأ بنجاح مشروع "الإعادة التدريجية" للسيليساو إلى السكة الصحيحة على أمل التتويج بنجمة مونديالية سادسة تستعصي عليه منذ عام 2002.

في المقابل، غاب عن تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة" العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، أبرزهم جاك غريليش وبوكايو ساكا ومهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين.

وعوّض المدرب غاريث ساوثغيت هذه الغيابات بإشراكه لاعب وسط ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام خلف المهاجم أولي واتكنز، مع أنتوني غوردون وفيل فودن على الجناحين.

وتستعد إنجلترا التي تخوض وديتها الثانية أمام بلجيكا الثلاثاء، لخوض نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا هذا الصيف ضمن منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب صربيا والدانمارك وسلوفينيا.

واستهل المنتخب الإنجليزي المباراة ضاغطا، فسدد فودن كرة قوية بجانب مرمى الحارس بينتو (3)، وردت البرازيل عبر رودريغو بتسديدة من 30 مترا تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد (9).

وأنقذ القائد كايل ووكر من أمام خط المرمى كرة أرضية سددها فينيسيوس المنفرد وخدعت الحارس بيكفورد بعد تمريرة في العمق من باكيتا (12)، قبل أن يغادر المدافع الدولي بعد 8 دقائق جراء تعرضه للإصابة.

ووقف القائم سدا منيعا أمام تسديدة باكيتا بالقدم اليسرى من علامة الجزاء (35)، فيما تصدى بينتو لكرة غوردون من 25 مترا (41)، وأهدر بعد دقيقة رافينيا كرة إلى جانب مرمى بيكفورد.

واستهل المنتخب الإنجليزي الشوط الثاني مهاجما، فنفذ ديكلان رايس ركلة حرة تابعها غوردون على الطاير وتصدى لها بينتو (50).

وكاد باكيتا يفتتح التسجيل بعد لعبة جماعية، إلا أن تسديدته البينية مرت بجوار القائم (63).

وأجرى ساوثغيت عدة تغييرات أبرزها خروج بيلينغهام والمدافع هاري ماغواير (67)، ليحذو مدرب البرازيل حذو نظيره الإنجليزي بعد 4 دقائق مع دخول مهاجم بالميراس إندريك بدلا من رودريغو، ليبصم على أول أهدافه الدولية في مباراته الثالثة بقميص البرازيل بعد كرة في العمق وصلت إلى فينيسيوس الذي خسر صراعه مع الحارس بيكفورد فعادت إلى مهاجم ريال مدريد المستقبلي الذي تابعها في المرمى الخالي (80).