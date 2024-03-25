داني ألفيس يسدد الكفالة لإطلاق سراحه من السجن في إسبانيا على ذمة قضية الاغتصاب

يسعى محامو ألفيس إلى تبرئته بينما يريد الادعاء زيادة عقوبة السجن إلى تسع سنوات. ويطالب محامي ضحية الاغتصاب بسجنه لمدة 12 عاما.

قالت محكمة إسبانية، اليوم الإثنين، إن نجم كرة القدم البرازيلي داني ألفيس سدد مليون يورو (1.2 مليون دولار) كفالة لإطلاق سراحه من السجن أثناء استئنافه لإدانته بالاغتصاب.

من المتوقع أن يتم إطلاق سراح ألفيس، الذي سيتعين عليه تسليم جوازي سفره، في وقت لاحق اليوم.

أدين ألفيس الشهر الماضي باغتصاب امرأة في ملهى ليلي في كانون الأول/ ديسمبر 2022 وحكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر.

ونفى نجم الكرة ارتكاب أي مخالفات خلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أيام.

أمضى ألفيس، البالغ من العمر 40 عاما، آخر 14 شهرا في سجن "بريانس 2" الواقع على بعد 45 دقيقة من برشلونة، منذ أن تم احتجازه احتياطيا من قبل السلطات التي تحقق في اتهامات الاغتصاب الموجهة ضده.

الأسبوع الماضي، منحته المحكمة إمكانية مغادرة السجن بكفالة بعد أن تم رفض جميع طلباته السابقة الأخرى، خوفا من هروبه.

وانقسم القضاة بنتيجة 2-1 بشأن قرار الأسبوع الماضي، حيث قال أولئك الذين يؤيدون منح ألفيس الكفالة إنهم يعتقدون أن خطر الهروب قد انخفض.

طلب مكتب المدعي العام الإسباني في برشلونة، الجمعة، من المحكمة إعادة النظر في هذا القرار، قائلا إنهم يعتقدون أن خطر فرار ألفيس زاد بعد إدانته.

ويريد الادعاء أن يظل ألفيس مسجونا أثناء انتظار استئنافه.

كما ذكر ممثلو الادعاء المحكمة بأن البرازيل لا تقوم بتسليم مواطنيها عندما يحكم عليهم في بلدان أخرى.

لم يتم تحديد موعد للاستئناف أمام محكمة أعلى في برشلونة. وبعد ذلك يمكن أن تنتقل القضية إلى المحكمة العليا الإسبانية في مدريد.

ويسعى محامو ألفيس إلى تبرئته بينما يريد الادعاء زيادة عقوبة السجن إلى تسع سنوات. ويطالب محامي ضحية الاغتصاب بسجنه لمدة 12 عاما.