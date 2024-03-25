فريق سعودي يقدم عرضا خرافيا لضم ليفاندوفسكي

أوضحت الصحيفة أنه بعد محاولة فاشلة لضم النجم البولندي في الصيف الماضي، عاد أحد الأندية السعودية من جديد لمطاردة اللاعب بعرض جنوني يتخطى الـ100 مليون يورو في الموسم الواحد.

أبدى فريق سعودي اهتمامه بالتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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ويقدم ليفاندوفسكي أفضل مستوى له مع الفريق الكاتالوني ويقوم بمساعدته على المنافسة بالليغا ودوري أبطال أوروبا؛ وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقالت إن أرقام ليفاندوفسكي المذهلة بالموسم الماضي والجاري لم تمر دون أن يلحظها أحد، إذ أن اللاعب يحظى باهتمام جديد من الفرق السعودية.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد محاولة فاشلة لضم النجم البولندي في الصيف الماضي، عاد أحد الأندية السعودية من جديد لمطاردة اللاعب بعرض جنوني يتخطى الـ100 مليون يورو في الموسم الواحد.

وذكرت مصادر قريبة من المهاجم البولندي أن العرض السعودي وصل بالفعل، لكن ليفاندوفسكي لا يفكر في الرحيل عن برشلونة، الذي يرتبط معه بعقد حتى حزيران/ يونيو 2025، بالإضافة إلى موسم اختياري آخر.

وكشفت أن أندية السعودية لن تتوقف عن محاولات ضم ليفا، وإضافته إلى نجوم آخرين في البطولة مثل كريستيانو رونالدو، ونيمار، وكريم بنزيمة، ورياض محرز، وساديو ماني.