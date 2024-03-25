ليفربول يرشح بديلا حال فشل التعاقد مع ألونسو

يعرف المدير الرياضي الجديد في لبفربول دي زيربي جيدا، وحاول جعله مدربا لبورنموث في السابق، لكن رحيل غراهام بوتر من برايتون، عجل بتعاقد الأخير مع المدرب الإيطالي.

رشح فريق ليفربول الإنجليزي مدربا آخر من أجل التعاقد معه في حال فشل التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، قبل بداية الموسم القادم.

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وكان المدرب الألماني، يورغن كلوب، قد أعلن أنه سيرحل عن "الريدز" في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تدريبه لأكثر من 8 سنوات.

وقالت صحيفة "ذا صن"، فإن ليفربول حدد مدرب برايتون، روبرتو دي زيربي، كبديل محتمل في حال فشل الفريق بالتعاقد مع لاعبه السابق ألونسو، المطلوب أيضا في بايرن ميونخ.

ويعرف المدير الرياضي الجديد في لبفربول دي زيربي جيدا، وحاول جعله مدربا لبورنموث في السابق، لكن رحيل غراهام بوتر من برايتون، عجل بتعاقد الأخير مع المدرب الإيطالي.

وقال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، في وقت سابق إنه يرى في دي زيربي شخصا يمكن أن يحل محله عندما يغادر مانشستر سيتي، في حين أن برشلونة معجب به أيضا.

ومن الممكن أن يبقى ألونسو (42 عامًا)، في ليفركوزن لموسم آخر على الأقل، إذا أعلن ريال مدريد رغبته في أن يخلف الدولي الإسباني السابق، مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي.