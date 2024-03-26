برشلونة يفكر في الاستغناء عن 6 لاعبين في الصيف

بحسب الصحيفة، فإن برشلونة سيقوم بالاستغناء عن الثنائي العائد من الإعارة في الصيف، كليمنت لينجليت (أستون فيلا) وإريك غارسيا (جيرونا).

يدرس فريق برشلونة الإسباني الاستغناء عن 6 من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل؛ حسبما أورد تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء.

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وتأمل إدارة الفريق الكاتالوني في جمع 200 مليون يورو من بيع اللاعبين عقب نهاية الموسم من أجل تعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل؛ وفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية.

ولفتت إلى أن البارسا يفكر في بيع اللاعبين جول كوندي وأندرياس كريستنسن أو أحدهما في الصيف القادم في حال وصول عرض مناسب.

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة سيقوم بالاستغناء عن الثنائي العائد من الإعارة في الصيف، كليمنت لينجليت (أستون فيلا) وإريك غارسيا (جيرونا).

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة برشلونة تدرس بيع البرازيلي رافينيا، والذي يحظى باهتمام كبير من قبل أندية الدوري السعودي، ومن المتوقع أن يرحب البارسا ببيعه إذا تلقى عرضا قيمته 100 مليون يورو.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتخذ برشلونة قرارا ببيع أنسو فاتي، عقب انتهاء فترة إعارته إلى برايتون، خاصة وأنه لم يظهر بشكل جيد في البريمييرليغ.