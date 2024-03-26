مدرب المنتخب الإنجليزي: الإصابات ستوفر مجالا لآخرين قبل كأس أوروبا

ساوثغيت: "لم أختبر ذلك من قبل، لكن هذا يعني أن هناك فرصًا للاعبين آخرين. الأمر يزداد صعوبة على المستوى الدولي".

قال مدرّب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، إنّ إصابات لاعبيه ستوفّر مجالا لآخرين من أجل إثبات أنفسهم، في حين يستعد منتخب "الأسود الثلاثة" لخوض مباراته الودية الأخيرة قبل تسمية التشكيلة النهائية لكأس أوروبا 2024.

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وتواجه إنجلترا وصيفة كأس أوروبا صيف 2021 والتي تُعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب القاري نظيرتها بلجيكا وديًا مساء اليوم في ويمبلي، وسط قائمة مدجّجة بالغيابات في طليعتها القائد هاري كين، بوكايو ساكا، كايل ووكر وهاري ماغواير.

ويأمل الإنجليز في تعويض الخسارة الودية الأخرى أمام البرازيل 0-1 السبت، وهي كانت الأولى منذ السقوط أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم في كانون الأول/ديسمبر 2022.

وستكون المواجهة أمام بلجيكا، رابعة التصنيف العالمي، الأخيرة قبل الموعد النهائي المحدّد في 7 حزيران/يونيو لتأكيد القوائم النهائية للمنتخبات.

وقال ساوثغيت "إنه عدد كبير غير متاح لنا".

وتابع "لم أختبر ذلك من قبل، لكن هذا يعني أن هناك فرصًا للاعبين آخرين. الأمر يزداد صعوبة على المستوى الدولي".

وأكد ساوثغيت قدرة نجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام على المشاركة في المباراة بأكملها، ذلك بعد أن تعافى من شد عضلي أجبره على الخروج أمام البرازيل.

وأوضح بأنّ مهاجم برنتفورد إيفان توني الذي شارك في مباراة دولية واحدة، سينال فرصة للعب أمام بلجيكا.

واستُدعي توني إلى تشكيلة المنتخب بعد أن أنهى عقوبة إيقافه لثمانية أشهر بسبب انتهاك قواعد رابطة الدوري للمراهنات، إلا أنّه لم يشارك أمام سيليساو.

في المقابل، سيحمل لاعب آرسنال ديكلان رايس شارة القيادة في مباراته الدولية الـ50 في ظل غياب كين.

وقال ساوثغيت "لديه حسّ قيادي كبير وخبرة كبيرة في سن مبكر. إنها فرصة كبيرة للاعبين شبان من أجل إظهار حسّ القيادة".