مانشستر يونايتد يضع نجم برينتفورد ضمن اعتباراته في الصيف

قال رومانو "مانشستر يونايتد ما يزال في المراحل الأولى من عملية تحديد المهاجم الذي يريد التعاقد معه، سواء كان من ذوي الخبرة أو الشباب، وستتم المحادثات داخليًا، وسيكون توني أحد الأسماء المطروحة".

يدرس مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع أحد المهاجمين الإنجليز البارزين في الفترة الحالية؛ حسبما أوردت تقارير صحفية.

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ويريد "الشياطين الحمر" ضم مهاجم ليشكل منافسة مفيدة مع الدانماركي، راسموس هويلوند، على مقعد أساسي في التشكيلة.

وأفادت صحيفة "ذا صن" نقلا عن خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، قوله إن مانشستر يونايتد يضع نجم برينتفورد، إيفان توني، ضمن اعتباراته.

ولم يخف توني رغبته في ترك برينتفورد الصيف المقبل، وهو يحظى باهتمام فرق مثل تشيلسي وآرسنال.

وقال رومانو "مانشستر يونايتد ما يزال في المراحل الأولى من عملية تحديد المهاجم الذي يريد التعاقد معه، سواء كان من ذوي الخبرة أو الشباب، وستتم المحادثات داخليًا، وسيكون توني أحد الأسماء المطروحة".

وعاد توني إلى الملاعب في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد غياب طويل بسبب الإيقاف، نتيجة تورطه في المراهنة على المباريات.