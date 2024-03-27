مبابي يتجاوز رقما لزيدان مع منتخب فرنسا

أشار الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على شبكة (إكس) إلى أن مبابي تساوى مع تييري هنري في صناعة الأهداف بقميص فرنسا.

مبابي (أ ب)

حقق نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، رقما جديدا مع منتخب بلاده فرنسا، ليواصل توهجه وبريقه بأرقام مميزة في مسيرته.

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يأتي ذلك بعد أن ساهم مبابي في فوز المنتخب الفرنسي وديا على نظيره التشيلي بثلاثية مقابل هدفين مساء الثلاثاء.

وصنع كيليان الهدف الأول لزميله يوسف فوفانا الذي منح التعادل للديوك بنتيجة 1-1 بعد مرور 18 دقيقة.

وأشار الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على شبكة (إكس) إلى أن مبابي تساوى مع تييري هنري في صناعة الأهداف بقميص فرنسا.

وتساوى النجم الباريسي مع هنري برصيد 27 تمريرة حاسمة، بعدما فض الشراكة مع زين الدين زيدان (26 تمريرة).

ويعتلي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد هذه القائمة الشرفية بـ30 تمريرة حاسمة.