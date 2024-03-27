ميدفيديف وألكاراز يتأهلان إلى ربع نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس

يسعى ميدفيديف إلى الفوز رقم 351 في مسيرته، اليوم الأربعاء، في لقاء التشيلي نيكولاس جاري، المصنف رقم 22 الذي أطاح بالمصنف رقم 7 النرويجي كاسبر رود.

فاز المدافع عن لقب بطولة ميامي المفتوحة لكرة المضرب (تنس)، الروسي دانييل ميدفيديف، بمباراته رقم 350 في مسيرته لينتقل إلى الدور ربع النهائي للبطولة للعام الرابع على التوالي، بتغلبه على الألماني دومينيك كوبفر، أمس الثلاثاء.

كما صعد الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول، بسهولة إلى الدور نفسه بالبطولة بفوزه على المصنف رقم 23 الإيطالي لورينزو موسيتي في أقل من 90 دقيقة، الثلاثاء.

ألكاراز (أ ب)

ويسعى ميدفيديف إلى الفوز رقم 351 في مسيرته، اليوم الأربعاء، في لقاء التشيلي نيكولاس جاري، المصنف رقم 22 الذي أطاح بالمصنف رقم 7 النرويجي كاسبر رود.

ويواجه ألكاراز المصنف رقم 11 البلغاري غريغور ديميتروف، الذي تغلب على المصنف رقم 8 البولندي هوبرت هوركاتش.