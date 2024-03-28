انضمام ألونسو إلى بايرن ميونخ الموسم القادم "شبه مستحيل"

في حديثه إلى التلفزيون البافاري، أكدّ هونيس رغبة بايرن بالتعاقد مع ألونسو، لكنه توقع أن يبقى الأخير في ليفركوزن بعد نهاية الموسم الحالي.

اعترف الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، أولي هونيس، أنّ التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني، الإسباني تشابي ألونسو، "أمر مستحيل على الأرجح".

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ويُعد ألونسو الذي لعب لثلاث سنوات في صفوف النادي البافاري كلاعب، الهدف الأول لبطل الدوري الألماني لخلافة توماس توخيل الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم.

ويتصدر ليفركوزن بقيادة ألونسو ترتيب البوندسليغا بفارق عشر نقاط عن بايرن قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم، ويبدو قريبا فوق العادة للظفر بباكورة ألقابه.

ويملك ليفركوزن سجلا خاليا من أي هزيمة هذا الموسم في مختلف المسابقات، كما بلغ نصف نهائي الكأس المحلية وربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، محققا في هذه الفترة 34 فوزا مقابل 4 تعادلات في 38 مباراة خاضها هذا الموسم.

وفي حديثه إلى التلفزيون البافاري، أكدّ هونيس رغبة بايرن بالتعاقد مع ألونسو، لكنه توقع أن يبقى الأخير في ليفركوزن بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال "سوف نرى ما إذا كان بمقدورنا ضمه هذا العام. سيكون الأمر صعبا، إن لم يكن مستحيلا على الأرجح".

وأضاف هونيس أنّ بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الاخيرة يكن تقديرًا كبيرًا لألونسو.

وتابع "(ألونسو) يميل أكثر للبقاء في باير ليفركوزن في ضوء نجاحاتهما الحالية، لأنه لا يريد أن يتركه وراءه".

وأردف "يمكننا القول إنه بعد أن يحقق ربما النجاح معه لعامين أو ثلاثة، قد يصبح الأمر أسهل على الأرجح لاستمالته من هناك".

وارتبط اسم ألونسو بتدريب بايرن، وأيضا ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي اللذين شارك معهما أيضا كلاعب خلال مسيرته.