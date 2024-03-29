ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي بإصابة ووكر وستونز

قال المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، في مؤتمر صحافي الجمعة إن "إصابة كايل أقوى من (إصابة) جون، لكنهما سيغيبان، لا أعرف عدد المباريات".

تلقى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة مزدوجة قبل مواجهته المرتقبة مع آرسنال المتصدر الأحد، بغياب لاعبيه كايل ووكر وجون ستونز بسبب الإصابة.

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وتعرّض اللاعبان للإصابة خلال مشاركتهما مع منتخب بلادهما في فترة التوقف الدولية.

استُبدل ووكر خلال الخسارة ضد البرازيل 0-1 بعد إصابة عضلية بفخذه، فيما عرج ستونز خلال التعادل مع بلجيكا 2-2 إثر إصابة في العضلة المقرّبة.

ويتصدر آرسنال الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطة عن السيتي، في نهاية بالغة الإثارة للدوري الذي وصل إلى مرحلته الثلاثين.

وستقلق الإصابتان الدفاعيتان السيتي المدعو لمواجهة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني العريق في 9 نيسان/أبريل.

وقال المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، في مؤتمر صحافي الجمعة إن "إصابة كايل أقوى من (إصابة) جون، لكنهما سيغيبان، لا أعرف عدد المباريات".

لكن المدرب الفذّ سيستفيد من تعافي الحارس البرازيلي إيدرسون، المدافع السويسري مانويل أكانجي، جاك غريليش والبلجيكي كيفن دي بروين.

وعانى دي بروين الذي غاب عن ربع نهائي الكأس ضد نيوكاسل (2-0) قبل فترة التوقف الدولية، من موسم مليء بالإصابات، فغاب أول خمسة أشهر لتمزق عضلي.

بيد أن ابن الثانية والثلاثين وفّر 12 تمريرة حاسمة وسجّل مرّتين في 12 مباراة مع "سيتيزنس".

وأضاف غوارديولا الذي لم يخسر فريقه في 38 مباراة على أرضه في مختلف المسابقات "غاب فترة طويلة لكنه تدرّب جيدا بالأمس. سنرى كيف يتطوّر وضعه في الأيام المقبلة".

وسجّل البلجيكي المميّز مرّتين خلال الفوز على آرسنال 4-1 في ملعب الاتحاد الموسم الماضي، ليوجّه الفريق الأزرق ضربة قاسية لآمال "المدفعجية" بإحراز لقبهم الأول منذ حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر في 2004.