برشلونة يتخطى لاس بالماس بصعوبة في الدوري الإسباني

واصل فريق برشلونة ملاحقة غريمه ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، وحقق فوزا صعبا على ضيفه لاس بالماس بهدف دون رد، مساء أمس السبت، على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة 30 من "لا ليغا".

سجل هدف اللقاء الوحيد، البرازيلي رافينيا في الدقيقة 59، بعد تمريرة عرضية من البرتغالي جواو فيليكس تابعها برأسية قوية سكنت الكرة من خلالها الشباك، مانحا فريقه فوزا مهما في مشوار البطولة.

ولعب لاس بالماس معظم فترات اللقاء بعشرة لاعبين بعد تعرض حارس مرماه ألفارو فاليس روزا للطرد المباشر في الدقيقة 24، بسبب تدخله بقوة ضد رافينيا مهاجم برشلونة.

بهذه النتيجة رفع "البلوغرانا" رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد، المتصدر، والذي سيواجه أتليتك بلباو، الأحد، في نفس الجولة، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.