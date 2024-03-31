بطولة السعودية: الهلال يسعى لمواصلة انتصاراته وديربي جدة في الواجهة

يرصد الهلال المتصدر برصيد 71 نقطة، فوزه التاسع عشر تواليا في الدوري والـ31 في مختلف المسابقات حتى يحافظ على الأقل على فارق النقاط الـ12 التي تفصله عن مطارده المباشر جاره النصر الذي تنتظره مباراة سهلة.

يبدو فريق الهلال المتصدر مرشحا فوق العادة لمواصلة سلسلة انتصاراته القياسية عندما يستضيف الأخدود الخامس عشر، الثلاثاء، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم التي تفتتح، الإثنين، بديربي جدة بين الأهلي وضيفه الاتحاد.

في الرياض، يأمل الهلال متابعة مشواره الرائع هذا الموسم في سعيه لاستعادة لقب الدوري الذي جرده منه الاتحاد الموسم الماضي واضعا حدا لسيطرته عليه ثلاث أعوام متتالية، وتعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب إلى 19 لقبا في تاريخه والرابع في الأعوام الخمسة الأخيرة والسادس في ثمانية مواسم.

ويرصد الهلال المتصدر برصيد 71 نقطة، فوزه التاسع عشر تواليا في الدوري والـ31 في مختلف المسابقات حتى يحافظ على الأقل على فارق النقاط الـ12 التي تفصله عن مطارده المباشر جاره النصر الذي تنتظره مباراة سهلة أيضا عندما يحل ضيفا على أبها السابع عشر قبل الأخير، الثلاثاء، أيضا.

وتحوم الشكوك حول مشاركة هداف الهلال وثاني لائحة هدافي الدوري الدولي الصربي، ألكسندر ميتروفيتش (22 هدفا)، بسبب إصابته في دربي العاصمة أمام الشباب (4-3)، السبت.

وقال مدربه البرتغالي، جورجي جيزوس، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إن "التشخيص المبدئي يشير إلى أنها عضلية، سنجري فحصًا طبيا على موضع إصابته للتأكد منها بشكل دقيق"، مضيفا أن "ضغط المباريات يتسبب بـ 'شبه مخاطرة ' عبر إشراك لاعبين في بعض المباريات، كما حدث مع ميتروفيتش، لكن دائما المخاطرة البدنية حاضرة والأهم أن تكون مدروسة".

من جهته، سيحاول النصر مواصلة صحوته بفوز ثالث تواليا وضغطه على الهلال في سعيه إلى التشبث بحظوظه الضئيلة لمنافسته على اللقب، وذلك عندما يحل ضيفا على أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ويدخل النصر المباراة منتشيا بفوزه الكبير على ضيفه الطائي 5-1 بينها هاتريك لهدافه والدوري الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (26 هدفا).

وتتجه الأنظار، الإثنين، إلى ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" الذي سيكون مسرحا للدربي الساخن بين الأهلي الثالث والاتحاد الرابع وحامل اللقب.

ويسعى الأهلي إلى تصحيح مساره عقب الخسارة أمام النصر والتعادل مع الاتفاق في المرحلتين الأخيرتين، ما سمح لجاره بتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين بعد كسبه ثلاث مباريات متتالية.

وكان الأهلي حسم دربي الذهاب بهدف وحيد سجله لاعب وسطه قائد المنتخب الإيفواري، فرانك كيسييه، الذي سيعود إلى تشكيلته على غرار البرازيلي روجر إيبانيز، بعدما غابا عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف.

وقال المدافع التركي للأهلي، ميريح ديميرال، في تصريح عقب لقاء الاتفاق إنه "سيطرنا على المباراة، وكنا قريبين من الفوز، ولكن لم يحالفنا التوفيق"، مضيفا أن "المباراة القادمة أمام الاتحاد ستكون صعبة، وسنقدم خلالها أفضل ما لدينا".

وسيفتقد الاتحاد خدمات خمسة لاعبين بسبب استدعائهم إلى صفوف المنتخب الأولمبي وهم: فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، عوض الناشري، مروان الصحفي وزكريا هوساوي.

وقال حارس مرمى الاتحاد، عبد الله المعيوف، إن "الفوز على الفيحاء كان مهمًا بالنسبة لنا، قبل مباراة الدربي أمام الأهلي. دائمًا ما تكون لمباراة الدربي حسابات خاصة بعيدًا عن الثلاث نقاط، ولكن الفريق سيعمل من أجل مواصلة الانتصارات والحصول على النقاط أمام الأهلي".

وتابع أن "الاتحاد لديه هدف محدد في الدوري، وهو البحث عن مقعد مؤهل إلى دوري أبطال آسيا".

وتتقارب عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة بين الفريقين حيث حقق الاتحاد 33 انتصارا مقابل 31 للأهلي، وفرض التعادل نفسه في 31 مباراة، لكن الأهلي يتفوق في المباريات العشر الأخيرة بفوزه في أربع منها مقابل ثلاث هزائم.

ويلعب غدا أيضا الرائد مع الخليج، والحزم مع ضمك، والثلاثاء الطائي مع التعاون، والفيحاء مع الوحدة، على أن تختتم المرحلة الأربعاء بمباراتي الفتح مع الاتفاق، والشباب مع الرياض.