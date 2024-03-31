يوفنتوس يواصل مسلسل السقوط في الدوري الإيطالي

وصل لاتسيو للنقطة 46 بتحقيقه للفوز الثاني تواليا والرابع عشر هذا الموسم، ليرتقي للمركز السابع على حساب نابولي حامل اللقب الذي تراجع للثامن برصيد 45 نقطة.

من المباراة (أ ب)

واصل فريق يوفنتوس مسلسل السقوط في الدوري الإيطالي بعد أن تلقى خسارة جديدة، كانت هذه المرة على يد مضيفه لاتسيو بهدف دون رد السبت على ملعب "أولمبيكو"، في الجولة 30 من الدوري.

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هدف اللقاء الوحيد لفريق العاصمة جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر اللقاء، وحمل توقيع المونتينيغري آدم ماروسيتش بصناعة من الفرنسي ماتيو جندوزي.

وأخفق "البيانكونيري" للمباراة الرابعة على التوالي في تحقيق الفوز بتلقيه خسارتين وتعادلين، ليستمر نزيف النقاط بعد أن تجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثالث، وبات مهددا من فقدان موقعه في ظل محاولة بولونيا (الرابع في ترتيب الدوري) تضييق الخناق عليه.

في المقابل وصل لاتسيو للنقطة 46 بتحقيقه للفوز الثاني تواليا والرابع عشر هذا الموسم، ليرتقي للمركز السابع على حساب نابولي حامل اللقب الذي تراجع للثامن برصيد 45 نقطة.

وفي نفس الجولة، فاز تورينو على ضيفه مونزا بهدف دون رد، سجله أنطونيو سانابريا في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، في لقاء شهد طرد ماتيو بيسينا لاعب مونزا في الدقيقة 72 للإنذار الثاني.

وتعادل جنوى مع ضيفه فروسينوني بهدف لمثله، وسجل لأصحاب الأرض الأيسلندي أرنور جوموندسون في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وتعادل البرازيلي خيسوس كارفاليو للضيوف في الدقيقة 36.