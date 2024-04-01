برشلونة مهدد بفقدان لاعبين بارزين في الكلاسيكو

قالت صحيفة "ماركا"، إن ليفاندوفسكي وكانسيلو مهددان بالتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، بسبب تعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام لاس بالماس.

تهدد البطاقات الصفراء غياب لاعبين بارزين لبرشلونة عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقررة يوم 21 نيسان/ أبريل الجاري.

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وحصل ليفاندوفسكي وكانسيلو وإينيجو مارتينيز على البطاقة الصفراء الخامسة لهم في الليغا، وذلك خلال مباراة لاس بالماس أول من أمس السبت.

وسيغيب ثلاثي الفريق الكاتالوني أمام قادش، وبعد ذلك سيلعب ليفاندوفسكي وكانسيلو وإينيجو مارتينيز أمام ريال مدريد في البرنابيو.

وقالت صحيفة "ماركا"، إن ليفاندوفسكي وكانسيلو مهددان بالتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، بسبب تعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام لاس بالماس.

وأشارت إلى أن القانون التأديبي للاتحاد الإسباني واضح في هذا الأمر، وينص على أن التلاعب من أجل الحصول على بطاقة صفراء لتنفيذ عقوبة الإيقاف، يستوجب فرض عقوبة إضافية على اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن الطريقة التي حصل بها اللاعبان على البطاقة الصفراء تؤكد نية التلاعب، رغم أن ليفاندوفسكي وكانسيلو سينكران هذا الأمر.

وقالت "ماركا" إن تلاعب ليفاندوفسكي كان واضحًا بشكل فاضح، حيث تم استدعاؤه للاستبدال من جانب الملعب، لكنه نظر في الاتجاه الآخر، وانتظر حتى قرر الحكم منحه البطاقة الصفراء في تصرف متعمد واستفزازي.

أما كانسيلو فسعى للحصول على البطاقة في الدقيقة 89، حينما كانت المباراة تقترب من النهاية، لذا ركل أحد لاعبي لاس بالماس بشكل غير ضروري، كي ينذره الحكم ويغيب أمام قادش.

وفي حالة تطبيق اللائحة على ليفاندوفسكي وكانسيلو، فإنهما سيغيبان لمدة مباراتين، وبالتالي لن يلعبا أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.