أتلتيكو مدريد يتجاوز فياريال بصعوبة ويقفز للمركز الرابع

انتزع فريق أتليتكو مدريد المركز الرابع من غريمه أتلتيك بلباو، بعد تغلبه بصعوبة على مضيفه فياريال بهدفين لهدف، مساء أمس الإثنين، على ملعب "لا سيراميكا"، في ختام منافسات الجولة 30 للدوري الإسباني "لا ليغا".

انتهى الشوط الأول بتقدم "الأتلتي" بهدف دون رد، بعد أن افتتح البلجيكي أكسيل فيتسيل التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة على بداية المباراة، من تمريرة لزميله رودريغو ريكيلمي.

في الشوط الثاني نجح النرويجي أليكساندر سورلوث في إدراك التعادل للغواصات الصفراء في الدقيقة 50، إلا أن ساؤول نيجويز خطف هدف الفوز في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، متفوقا بفارق نقطتين عن أتلتيك بلباو الذي تراجع للمركز الخامس.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال عند 38 نقطة في المركز العاشر، بتلقيه خسارته الأولى بعد 9 جولات من النتائج الإيجابية، والتي حقق خلالها 5 انتصارات و4 تعادلات.