تنس.. ديوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي للأسبوع 419

تصدر ديوكوفيتش، للأسبوع 419، التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب (تنس) المحترفين الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، وسط تغييرات على عدد من المراكز عقب ختام منافسات بطولة ميامي المفتوحة.

احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، للأسبوع 419، بصدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب (تنس) المحترفين الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، أمس الإثنين، وسط تغييرات على عدد من المراكز عقب ختام منافسات بطولة ميامي المفتوحة.

وشهدت قائمة العشرة الأوائل في التصنيف عددا من التعديلات، حيث تقدم الإيطالي يانيك سينر للمركز الثاني بعد فوزه ببطولة ميامي للتنس ليحل مكان الإسباني كارلوس ألكاراز الذي تراجع للمركز الثالث.

وتقدم البلغاري غريغور ديميتروف، وصيف بطولة ميامي ثلاثة مراكز للأمام ليحتل المركز التاسع، بينما تراجع البولندي هوبرت هوركاتش خطوة واحدة ليحتل المركز العاشر.

واحتفظ كل من الروسي دانييل ميدفيديف والألماني ألكسندر زفريف والروسي أندري روبيليف والدنماركي هولجر رون، والنرويجي كاسبر رود بالمراكز من الرابع إلى الثامن.

ترتيب العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للرجال:

1- نوفاك ديوكوفيتش 9725 نقطة

2- يانيك سينر 8710 نقاط

3- كارلوس ألكاراز 8645 نقطة

4- دانييل ميدفيديف 7165 نقطة

5- ألكسندر زفيريف 5415 نقطة

6- أندري روبليف 4890 نقطة

7- هولجر رون 3795 نقطة

8- كاسبر رود 3615 نقطة

9- غريغور ديميتروف 3540 نقطة

10- هوبرت هوركاتش 3425 نقطة.