يوفنتوس يثأر من لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا

ضاعف الصربي دوشان فلاهوفيتش النتيجة لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 64 بإحراز الهدف الثاني من تسديدة قوية باتجاه الزاوية البعيدة السفلية للمرمى لتسكن الشباك.

ثأر فريق يوفنتوس من ضيفه لاتسيو، وفاز عليه بهدفين دون رد الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم" بتورينو، في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا، ليقطع بذلك شوطا هاما نحو بلوغ المباراة النهائية.

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ورد "البيانكونيري" اعتباره أمام فريق العاصمة، الذي فاز عليه السبت الماضي بهدف دون رد للمونتينيغري آدم ماروسيتش، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري.

ومنح الدولي الإيطالي فيدريكو كييزا التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 50، عندما استفاد من تمريرة متقنة بالرأس من زميله أندريا كامبياسو ليسدد من حافة منطقة الجزاء باتجاه الشباك بجوار القائم الأيمن.

وضاعف الصربي دوشان فلاهوفيتش النتيجة لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 64 بإحراز الهدف الثاني من تسديدة قوية باتجاه الزاوية البعيدة السفلية للمرمى لتسكن الشباك.

ويستضيف فيورنتينا منافسه أتلانتا في مباراة الدور نصف النهائي الأخرى، الأربعاء، بينما تقام مباراتي الإياب يومي 23 و24 نيسان/ أبريل الجاري، في حين تقام المباراة النهائية يوم 15 أيار/ مايو المقبل.