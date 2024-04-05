الإنجليزي كين يحصد جائزة أفضل هداف على مستوى العالم

نال الإنجليزي هاري كين جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023 والمقدمة من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في كرة القدم.

حصد الدولي الإنجليزي ومهاجم بايرن ميونخ الألماني، هاري كين، اليوم الجمعة جائزة أفضل هداف على مستوى دوريات العالم لسنة 2023، وفق الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم.

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وقال الموقع الرسمي للاتحاد "فاز هاري كين بجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لأفضل هداف في الدوريات الوطنية لعام 2023".

وتابع "كين سجل 38 هدفا في العام، تقاسمها بين اثنين من الأندية، بواقع 17 هدفا مع توتنهام، و21 هدفا مع بايرن ميونخ، وسجل كل من كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو 34 هدفا ليأخذا موقعهما على منصة التتويج".

وتقدم جائزة أفضل هداف في العالم في الدوريات المحلية سنويا من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في كرة القدم (IFFHS) للاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خلال عام واحد ضمن أفضل 100 دوري درجة أولى عبر العالم.