أتلتيك بلباو يتوج بلقب كأس الملك الإسباني

توج فريق أتلتيك بلباو بلقب كأس الملك الإسباني، للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه، بتغلبه على ريال مايوركا في مباراة ماراثونية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، مساء أمس السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بإشبيلية، في نهائي البطولة.

وعجز الفريقان عن حسم المواجهة في الوقت الأصلي بعد تعادلهما بهدف لمثله، ليتم التمديد لوقت إضافي على شوطين، لم يشهد أي تغيير في النتيجة، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح.

فريق ريال مايوركا كان البادئ بالتسجيل عبر اللاعب داري رودريغيز في الدقيقة 21 من عمر الشوط الاول، قبل أن ينجح أويهان سانسيت في إدراك التعادل لبلباو في الدقيقة 54.

بهذا الفوز أنهى الفريق الباسكي صياما دام لمدة 40 عاما من دون ألقاب، حيث كان آخر ألقاب الفريق في البطولة في موسم 1984/1983 بعد تغلبه على برشلونة بهدف دون رد.

في المقابل، أخفق مايوركا في حصد لقبه الثاني بعد غياب عن التتويجات لمدة 21 عاما، حيث فاز بلقبه الوحيد موسم 2003/2002 على حساب ريكرياتيفو دي هويلفا بثلاثية نظيفة.