إنتر ميلان ينتزع فوزا صعبا من أودينيزي

انتزع فريق إنتر ميلان فوزا صعبا من أودينيزي وعزز "النيراتزوري" حظوظه بقوة في حسم لقب في الدوري الإيطالي مبكرا.

عزز فريق إنتر ميلان حظوظه في حسم لقب الدوري الإيطالي مبكرا، بعدما واصل انتصاراته في المسابقة، واقتنص فوزا قاتلا أمام مضيفه أودينيزي بهدفين لهدف، مساء أمس الإثنين، على ملعب "بلوينرجي"، في الجولة 31 للمسابقة.

تقدم صاحب الضيافة، بهدف عن طريق الصربي لازار ساماردزيتش في الدقيقة 40، وعادل التركي هاكان تشالهانغولو النتيجة للإنتر من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يخطف زميله دافيد فراتيسي هدف الفوز بالدقيقة 5+90.

بهذه النتيجة رفع "النيراتزوري" رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 14 نقطة عن جاره ميلان، الوصيف، ليقترب من استعادة لقب الدوري الذي توج به نابولي في الموسم الماضي.

في المقابل تجمد رصيد أودينيزي عند 28 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر، مبتعدا بفارق نقطتين فقط من مراكز الهبوط للدرجة الثانية.