طرد كريستيانو رونالدو في "ديربي" النصر والهلال

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، للطرد في مباراة الديربي أمام الهلال، مساء أمس الإثنين، على ملعب "محمد بن زايد" بأبو ظبي بالإمارات العربية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وشهدت الدقيقة 86 اشتباكا بين رونالدو، وعلي البليهي، مدافع الهلال، بعد أن حاول الأخير منع الدولي البرتغالي من تنفيذ رمية تماس، بغية تعطيل اللعب، بعد أن كان فريقه متقدما بهدفين دون رد، ليقوم الأخير بدفعه بالمرفق بقوة.

اللقاء انتهى لصالح الهلال بهدفين لهدف، حيث سجل للفائز سالم الدوسري والبرازيلي مالكون في الدقيقتين 61، و72، فيما سجل للخاسر، السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 9+90.

بهذه النتيجة ضرب الهلال موعدا في النهائي، الخميس المقبل، مع الاتحاد الذي كان قد تأهل، الأحد، على حساب الوحدة بالفوز بهدفين لهدف.