مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل مع بورنموث في البريميرليغ

تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السابع في بجدول ترتيب البريميرليغ برصيد 50 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع بورنموث بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

تقدم بورنموث في النتيجة عن طريق دومينك سولانكي في الدقيقة 11، ثم تعادل برونو فرنانديز لليونايتد في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

ولم يستمر التعادل طويلا حتى سجل بورنموث الهدف الثاني في الدقيقة 36 عن طريق جوستن كلويفرت، ومرة أخرى تعادل مانشستر يونايتد عن طريق برونو فرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السابع في بجدول ترتيب البريميرليغ برصيد 50 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.