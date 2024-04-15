إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل بملعبه أمام كالياري

فرط فريق إنتر ميلان في فرصة حسم لقب الدوري الإيطالي مبكرا، بعد أن سقط في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام ضيفه كالياري، مساء أمس الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

تقدم "النيراتزوري" في الدقيقة 12 عبر الفرنسي ماركوس تورام، قبل أن يدرك الأوزبكي إلدو شومورودوف التعادل للضيوف في الدقيقة 64، من عمر اللقاء.

ومنح التركي هاكان تشالهانوغلو التقدم مجددا للإنتر بإحرازه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 74، لكن نيكولاس فيولا أدرك التعادل مجددا لكالياري في الدقيقة 82.

ورفض إنتر ميلان هدية فريق ساسولو، الذي فرض نتيجة التعادل على جاره ميلان في نفس الجولة، من أجل توسيع فارق النقاط وحسم لقب بطولة الدوري مبكرا في الجولة المقبلة.

ورفع الإنتر رصيده إلى 83 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي، بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني، قبل 6 جولات من ختام البطولة، فيما رفع كالياري رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر.