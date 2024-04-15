رياضة | رياضة عالمية
15/04/2024 - 08:24

بعد انهيار إيفان نديكا... إلغاء مباراة روما أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

طالب اللاعبون والحكم وهم مذعورون بتقديم المساعدة الطبية لنديكا. كان نديكا قادرا على أن يرفع إبهامه للجمهور، عندما خرج لاعب ساحل العاج البالغ من العمر 24 عاما من الملعب بعد دقيقتين فقط.

بعد انهيار إيفان نديكا... إلغاء مباراة روما أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

(أ ب)

انهار مدافع روما، إيفان نديكا، في نهاية مباراة فريقه أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي، مساء أمس الأحد، ما أدى إلى إلغاء المباراة.

كانت نتيجة المباراة التعادل 1-1 عندما سقط نديكا على الأرض بدون أي تدخل في الدقيقة 71 من المباراة، وبدأ يشير إلى صدره.

طالب اللاعبون والحكم وهم مذعورون بتقديم المساعدة الطبية لنديكا.

كان نديكا قادرا على أن يرفع إبهامه للجمهور، عندما خرج لاعب ساحل العاج البالغ من العمر 24 عاما من الملعب بعد دقيقتين فقط.

تبعهم مدرب روما، دانييلي دي روسي، على الفور في النفق.

عندما عاد تحدث إلى لاعبيه وإلى مدرب أودينيزي أندريا سوتيل.

صفق الجمهور بعد ذلك عندما تم الإعلان عن إكمال المباراة في وقت لاحق.

إيفان نديكا الدوري الإيطالي كرة قدم ملاعب رياضة روما أودينيزي

التعليقات