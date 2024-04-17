البرازيلي روماريو يعود للملاعب بسن 58 عاما

سيعود النجم البرازيلي روماريو المتوج بلقب مونديال 1994 مع منتخب "السامبا" لممارسة كرة القدم بسن 58 عاما، من بوابة نادي أميركا البرازيلي، الذي يتولى رئاسته منذ بداية العام الجاري 2024.

وبحسب موقع "غلوبو" البرازيلي فقد أكد أن روماريو وقع بالفعل عقدا رسميا مع نفسه، ليصبح رئيسا ولاعبا في وقت واحد لنادي أميركا الذي يتخذ من مدينة ريو دي جانيرو مقرا له.

وأوضح أن روماريو سيحصل على الحد الأدنى للأجور ثم سيتبرع به إلى نادي أميركا، ومن المنتظر أن يشارك روماريو رفقة الفريق في بطولة كايروكا التي تنطلق أيار/ مايو المقبل، بمشاركة 12 ناد.

وستتاح فرصة اللعب لروماريو، الذي اعتزل ممارسة كرة القدم في 2009، سويا مع نجله رومارينيو المنضم لنفس الفريق في آذار/ مارس الماضي.

وتألق روماريو خلال مسيرته في الملاعب مع أندية أيندهوفن وبرشلونة وفالنسيا، بجانب تجاربه المحلية البارزة رفقة فاسكو دا غاما وفلامنغو وفلومينينسي، قبل أن يتجول في الدوريات الأميركية والإنجليزية، مع فترة قصيرة قضاها في السد القطري.

واعتزل روماريو، الذي أسهم في تتويج السامبا بكأس العالم 1994، الكرة في نادي أميركا البرازيلي قبل أن يصبح رئيسا له مطلع هذا العام.