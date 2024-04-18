بايرن ميونخ يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل بايرن ميونخ لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على آرسنال الإنجليزي بهدف دون رد في إياب ربع نهائي المسابقة.

حسم فريق بايرن ميونخ الألماني، بطاقة التأهل لنصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد انتصاره المثير على ضيفه آرسنال الإنجليزي، بهدف دون رد، الليلة الماضية، على ملعب "أليانز أرينا"، في إياب ربع النهائي.

ونجح العملاق البافاري، بقيادة مدربه توماس توخيل، في إنقاذ مسيرته من موسم صفري بعد خسارته لقبي الدوري والكأس المحليين، ليواصل طريقه في البطولة بنجاح سعيا لإحراز لقبه القاري السابع في المسابقة.

وكان البايرن قد تعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي، على ملعب "الإمارات" بلندن، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليتفوق الفريق الألماني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

ويدين بايرن ميونخ بالفضل في الفوز للدولي الألماني جوشوا كيميتش الذي نجح بتسجيل هدف اللقاء الوحيد برأسية قوية في الدقيقة 63، بعد متابعة تمريرة عرضية من زميله البرتغالي رافائيل جيريرو.

وضرب الفريق الألماني موعدا في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني الفائز في مباراته على مانشستر سيتي الإنجليزي، الليلة الماضية.