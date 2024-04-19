تأهل أستون فيلا إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بتغلبه على ليل الفرنسي بركلات الترجيح، وأقصى فيورنتينا فيكتوريا بلزن.

بلغ أستون فيلا الإنجليزي نصف نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بتغلبه على مضيفه ليل الفرنسي 4 - 3 بركلات الترجيح، مساء أمس الخميس، على ملعب "بيار موروا" في إياب ربع النهائي.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الفريق الفرنسي بهدفين لهدف، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بملعب "فيلا بارك"، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من شوطين، لكن دون جديد، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق الإنجليزي.

سجل أهداف اللقاء، التركي يوسف يازجي والإنجليزي أنخيل غوميز في الدقيقتين 15 و68، للفريق الفرنسي، فيما أحرز هدف "الفيلانز" المدافع البولندي ماتي كاش قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وفي مباراة أخرى، حسم فيورنتينا الإيطالي بطاقة التأهل إلى الدور نفسه على حساب ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، بعدما فاز بهدفين دون رد في الأشواط الإضافية.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليلعب الفريقان شوطين إضافيين نجح خلالهما الفريق الإيطالي في تسجيل هدفين سجلهما الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس، وكريستيانو بيراغي في الدقيقتين 92، و108.

وشهد اللقاء طرد لاعب وسط فيكتوريا بلزن، البرازيلي كادو في الدقيقة 67، عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".