إنريكي: باريس سان جيرمان قادر على الفوز بكل شيء

إنريكي: "في اليوم الذي تم تقديمي فيه تحدثنا بوضوح شديد عن كوننا في المنافسة على جميع الألقاب، وما زلنا في المنافسة وبالتالي حتى الآن نجحنا في الأهداف التي وضعناها. نحن في موقع جيد جدا ولدينا القدرة للفوز بكل شيء".

قال مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، لويس إنريكي، اليوم السبت إن فريقه "قادر على الفوز بكل شيء" وذلك عشية مباراته ضد ليون في المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي.

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وقال إنريكي في مؤتمر صحافي "نحن في الأمتار الأخيرة من المنافسة، ونحن في طور تحقيق أهدافنا، لذلك نعمل بالكثير من الجدية والحماس".

وأضاف "لكي تكون مرشحا لجميع الألقاب، فأنت بحاجة إلى فريق كبير جدا يضم 23 لاعبا وبالتالي يتعين عليهم جميعا أن يكونوا جاهزين عندما نحتاج إليهم".

ويتقدم سان جيرمان في الصدارة على بريست بفارق 10 نقاط ويستطيع إحراز اللقب الأربعاء المقبل لدى مواجهة لوريان في الدوري الفرنسي في حال صبت النتائج في صالحه.

وفي سؤال عما إذا كان يهدف إلى إحراز الثلاثية علما بأنه يخوض نهائي كأس فرنسا ضد ليون ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني، قال إنريكي "في اليوم الذي تم تقديمي فيه تحدثنا بوضوح شديد عن كوننا في المنافسة على جميع الألقاب، وما زلنا في المنافسة وبالتالي حتى الآن نجحنا في الأهداف التي وضعناها. نحن في موقع جيد جدا ولدينا القدرة للفوز بكل شيء".