الترجي التونسي يضع قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل فريق الترجي التونسي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بتغلبه على صنداونز الجنوب الإفريقي بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي.

وضع فريق الترجي التونسي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بفوزه الثمين على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، مساء أمس السبت، على ملعب "حمادي عقربي" برادس، في ذهاب نصف النهائي.

سجل البرازيلي، يان ميديروس، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، بعد تمريرة من مواطنه رودريغو رودريغيز، ليسدد الكرة في المرمى، لكن حارس صنداونز يتصدى لها لترتد أمامه ليودعها بسهولة في المرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفا لفريق صنداونز في الدقيقة 37 سجله ثيمبا زاوني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بداعي التسلل على زميله، ثيمبينكوسي لورش، الذي قدم التمريرة الحاسمة.

ويلتقي الفريقان، الجمعة المقبل، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" ببريتوريا، في لقاء الإياب لحسم بطاقة التأهل للنهائي ومواجهة الفائز من الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي اللذين تعادلا من دون أهداف بلوبومباشي.