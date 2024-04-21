رقم قياسي جديد.. بطل نيجيري يلعب الشطرنج 58 ساعة متواصلة

تجاوز أوناكويا حاجز الـ58 ساعة في حوالي الساعة 02:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، أمس السبت، متجاوزًا الرقم القياسي الحالي لماراثون الشطرنج البالغ 56 ساعة و9 دقائق و37 ثانية، والذي حققه في عام 2018 هالفارد هوغ فلاتبو وسور فيركينغستاد، وكلاهما من النرويج.

لعب بطل شطرنج نيجيري ومناصر لتعليم الأطفال لعبة الشطرنج دون توقف لمدة 58 ساعة في ساحة التايمز بمدينة نيويورك الأميركية ليحطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأطول ماراثون شطرنج.

يأمل توندي أوناكويا (29 عاما) في جمع مليون دولار لتعليم الأطفال في جميع أنحاء إفريقيا من خلال المحاولة القياسية التي بدأت، يوم الأربعاء الماضي.

تجاوز أوناكويا حاجز الـ58 ساعة في حوالي الساعة 02:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، أمس السبت، متجاوزًا الرقم القياسي الحالي لماراثون الشطرنج البالغ 56 ساعة و9 دقائق و37 ثانية، والذي حققه في عام 2018 هالفارد هوغ فلاتبو وسور فيركينغستاد، وكلاهما من النرويج.

لم تعلق منظمة غينيس للأرقام القياسية بعد على محاولة أوناكويا. في بعض الأحيان، يستغرق الأمر أسابيع حتى تقوم المنظمة بتأكيد أي سجل جديد.

لعب أوناكويا ضد شون مارتينيز، بطل الشطرنج الأميركي، تماشيا مع إرشادات موسوعة غينيس للأرقام القياسية التي تنص على أن أي محاولة لتحطيم الرقم القياسي يجب أن تتم من قبل لاعبين يلعبان بشكل مستمر طوال المدة.

تزايد الدعم عبر الإنترنت وفي مكان الحدث، مع استمتاع المتفجرين والمشجعين بمزيج من الموسيقى الإفريقية، وسط هتافات وتصفيق.

قال أوناكويا، الذي أسس لعبة الشطرنج في الأحياء الفقيرة في إفريقيا عام 2018، إن المحاولة القياسية هي "من أجل أحلام ملايين الأطفال في جميع أنحاء إفريقيا الذين لا يستطيعون الوصول إلى التعليم".

تريد المنظمة دعم تعليم ما لا يقل عن مليون طفل في الأحياء الفقيرة في جميع أنحاء القارة.