مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن فاز بصعوبة على تشيلسي بهدف دون رد للبرتغالي برناردو سيلفا.

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد ما فاز بصعوبة على تشيلسي بهدف دون رد، مساء أمس السبت، على ملعب "ويمبلي" في اللقاء الذي جمعهما في نصف نهائي المسابقة.

سجل هدف اللقاء الوحيد، البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 84، ليضمد جروح فريقه عقب الخروج الحزين، مساء الأربعاء، من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح أمام ريال مدريد الإسباني.

وضرب "السيتيزنز" موعدا في المباراة النهائية يوم 25 أيار/ مايو المقبل على نفس الملعب، مع الفائز من المواجهة الثانية في نصف النهائي، والتي ستجمع مانشستر يونايتد بكوفنتري سيتي، الأحد.

وكان السيتي قد تأهل لنصف نهائي المسابقة بالفوز على نيوكاسل بهدفين دون رد، فيما تأهل تشيلسي لنفس الدور، بتغلبه على ليستر سيتي بأربعة أهداف لهدفين.