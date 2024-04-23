توج إنتر ميلان بطلا للدوري الإيطالي للمرة العشرين بفوزه في لقاء "الديربي" على غريمه وجاره ميلان بهدفين لهدف.

توج فريق إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي للمرة العشرين في تاريخه، بفوزه على غريمه ومضيفه ميلان بهدفين لهدف في لقاء الديربي، مساء أمس الإثنين، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في الجولة 33 لمسابقة.

وحسم "النيراتزوري" اللقب قبل ختام البطولة بخمس جولات، بعد أن رفع رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول، موسعا الفارق مع ميلان، صاحب المركز الثاني، إلى 17 نقطة.

تقدم فريق إنتر ميلان بهدف دون رد في الشوط الأول عبر فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 18، ومع بداية شوط المباراة الثاني عزز إنتر تقدمه بهدف ثان عبر الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 49.

وأحرز "الروسونيري" هدفه الوحيد في الدقيقة 80 عن طريق لاعبه الإنجليزي فيكايو توموري، وشهد الوقت المحتسب بدلا من الضائع توترا بين لاعبي الفريقين ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الفرنسي ثيو هيرنانديز وديفيد كالابريا لاعبا ميلان، والهولندي دينزل دومفريس لاعب الإنتر.