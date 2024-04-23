ديوكوفيتش وبونماتي أفضل رياضي ورياضية في العالم

حصد نوفاك ديوكوفيتش لاعب كرة المضرب (تنس) الصربي، وإيتانا بونماتي لاعبة المنتخب الإسباني لكرة القدم، جائزتي لوريوس لأفضل رياضي ورياضية في العالم لعام 2024، خلال حفل أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد، أمس الإثنين.

وتفوق ديوكوفيتش على منافسيه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند لاعبي كرة القدم، والسويدي موندو دوبلانتيس والأميركي نواه لايلز بطلي ألعاب القوى، والهولندي ماكس فيرستابن سائق الفورمولا 1.

تتويج ديوكوفيتش (Getty Images)

وعادل ديوكوفيتش الرقم القياسي للسويدي روجيه فيدرر الفائز بخمس جوائز أيضا، بعدما حصد العام الماضي 3 ألقاب في البطولات الكبرى هي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة، ليرفع عدد بطولاته إلى 24 لقبا في البطولات الكبرى.

في حين فازت الإسبانية إيتانا بونماتي (25 عاما) لاعبة نادي برشلونة بجائزة أفضل رياضية بعدما قادت فريقها للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وبكأس العالم للسيدات مع المنتخب الإسباني.

كما فاز الإنحليزي غود بيلينغهام لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل موهبة صاعدة، وهي ثالث جائزة يحصدها بيلينغهام منذ انضمامه للميرينغي، بعد فوزه بجائزتي الفتى الذهبي وكوبا كأفضل لاعب شاب في العالم.

وفازت لاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز بجائزة أفضل عودة، ومنتخب إسبانيا للسيدات بجائزة أفضل فريق للعام في العالم، بعد تتويجه بكأس العالم للسيدات 2023.

ويقام حفل توزيع جوائز لوريوس سنويا لتكريم الأفراد والفرق وكذلك الإنجازات الرياضية على مدار العام.