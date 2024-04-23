يوسف النصيري يقود إشبيلية للفوز على ريال مايوركا

قاد يوسف النصيري إشبيلية للفوز على ريال مايوركا بتسجيله هدفا وصناعة آخر، في ختام منافسات الجولة 32 للدوري الإسباني.

قاد المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية لتحقيق فوز ثمين على ضيفه ريال مايوركا بهدفين لهدف، مساء أمس الإثنين، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في ختام منافسات الجولة 32 للدوري الإسباني "لا ليغا".

ونجح الدولي المغربي في افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 61، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله إسحاق روميرو في الدقيقة 75، بينما قلص عبدون براتيس الفارق لمايوركا في الدقيقة 5+90.

بهذا الفوز، واصل الفريق الأندلسي صحوته المتأخرة في البطولة المحلية محققا انتصاره الثالث تواليا، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني عشر، مبتعدا عن دائرة الصراع على الهبوط.

في المقابل، تجمد رصيد ريال مايوركا عند 31 نقطة في المركز السادس عشر، بتلقيه خسارته الثانية تواليا، والثالثة عشرة هذا الموسم.