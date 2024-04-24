يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا

تأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا بعد أن فاز على لاتسيو في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي بنتيجة 3-2.

تأهل فريق يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا، على الرغم من خسارته أمام مضيفه لاتسيو بهدفين لهدف، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "أولمبيكو"، في مباراة الإياب للدور نصف النهائي من المسابقة.

واستفاد "البيانكونيري" من فوزه بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

تقدم فريق العاصمة الإيطالية بهدفين دون رد، سجلهما الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 12، و48، قبل أن يخطف يوفنتوس هدف تقليص الفارق وبطاقة التأهل عبر البولندي أركاديوش ميليك في الدقيقة 83.

وضرب يوفنتوس موعدا في المباراة النهائية التي ستقام يوم 15 أيار/ مايو المقبل على ملعب "أولمبيكو " مع الفائز من مواجهة أتالانتا ضد فيورنتينا في نصف النهائي الآخر، اليوم الأربعاء.