أتلتيكو مدريد يعزز موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإسباني

يعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإسباني بتغلبه على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف لهظف في الجولة 33 للمسابقة.

عزز فريق أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الرابع بالدوري الإسباني "لا ليغا"، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بتغلبه على ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف لهدف، مساء أمس السبت، على ملعب "ميتروبوليتانو" في الجولة 33 للمسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث افتتح الأرجنتيني رودريغو دي بول التسجيل للأتليتي في الدقيقة 15، لكن نيكو ويليامز أدرك التعادل للفريق الباسكي في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني، تمكن الفريق المدريدي حسم النتيجة لصالحه بتسجيل هدفين متتاليين عبر الأرجنتيني الآخر أنخيل كوريا، وأوناي سيمون حارس أتلتيك بلباو، بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 52، و81.

وتسببت الهتافات العنصرية ضد نيكو ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو الصادرة من مدرجات جماهير أصحاب الأرض في إيقاف الحكم للمباراة قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن تستأنف بعد توقف الهتافات.

ورفع أتلتيكو مدريد، بهذه النتيجة، رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن أتلتيك بلباو الذي توقف رصيده عند 58 نقطة في المركز الخامس.

وفي نفس الجولة، فاز خيتافي على مضيفه ألميريا بثلاثة أهداف لهدف ليتأكد هبوط الأخير للدرجة الثانية، كما فاز ألافيس على ضيفه سيلتا فيغو بثلاثية نظيفة.