دوري الأبطال: ريال مدريد وبايرن ميونخ يتعادلان في ذهاب نصف النهائي

تقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من الموقعة الأخرى التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني.

انتزع ريال مدريد الإسباني التعادل من معقل بايرن ميونخ الألماني 2-2 الثلاثاء في الـ"كلاسيكو الأوروبي" في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للنادي الملكي (24)، ليرد بايرن بهدفين في غضون أربع دقائق من مطلع الشوط الثاني عبر لوروا سانيه (53) والمهاجم الإنجليزي هاري كين (57 من ركلة جزاء). وعاد فينيسيوس إلى الواجهة بإدراكه التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من الموقعة الأخرى التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني الذي يستضيف مباراة الذهاب الأربعاء.

متسلحا بعاملي الأرض والجمهور على ملعبه في "أليانز أرينا"، بدأ بايرن الطامح لتعويض نكسة فقدانه لقب الدوري لمصلحة باير ليفركوزن، المباراة بقوة وكاد يخطف التقدم بعد مرور أقل من دقيقتين عندما مرّر كين لسانيه المنفرد بالحارس الأوكراني أندري لونين، إلا أنّ تسديدة الدولي الألماني جاءت بين أحضان الحارس (2).

وكان بايرن الطرف الأفضل في دقائق المباراة الأولى من خلال الضغط العالي، فسدّد كين كرة من داخل المنطقة لكن مرة جديدة بين أحضان لونين (7).

وبخلاف مجريات اللقاء، افتتح ريال متصدر الدوري الإسباني التسجيل بعدما وصلت الكرة إلى الألماني توني كروس فمررها إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس المخضرم مانويل نوير، فلم يتردّد البرازيلي في وضعها داخل الشباك (24).

وحصل جمالا موسيالا على ركلّة حرّة من مسافة قريبة جدا من منطقة الجزاء بعد عرقلة من ناتشو، فكاد كين يعادل النتيجة لكنّ تسديدته مرّت قريبة من المرمى (42).

ولاحت للبرازيلي رودريغو فرصة مماثلة من ركلّة حرّة مباشرة خارج منطقة الجزاء، إلاّ أن كرته ارتطمت بوجه كين وخرجت من الملعب (45).

ومع بداية الشوط الثاني، تصدى نوير لتسديدة مقوّسة رائعة من كروس (51).

وعوّض سانيه إضاعته لفرصة ذهبية في بداية المباراة، وأعاد العملاق الألماني إلى قلب المواجهة بإدراكه التعادل بعدما توغل من الجهة اليمنى وسدد بيسراه صاروخية في مرمى لونين (53).

وتعرّض موسيالا للعرقلة داخل منطقة الجزاء عبر لوكاس فاسكيز، فانبرى القنّاص كين لركلة الجزاء بنجاح مانحا بايرن التقدم (57).

وهدأ إيقاع المباراة، لكنّ ريال تحصل بدوره على ركلة جزاء بعد عرقلة من الكوري كيم مين-جاي على رودريغو داخل المنطقة انبرى لها مواطنه فينيسيوس بنجاح مسجلا هدفه الثاني الشخصي له ولفريقه (83).