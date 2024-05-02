دورتموند يتغلب على باريس سان جيرمان والحسم يتأجل لمباراة الإياب

حقق دورتموند الفوز بهدف على باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتأجل الحسم لمباراة الإياب.

خطا فريق بوروسيا دورتموند الألماني خطوة مهمة لبلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في ذهاب نصف النهائي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق اللاعب نيكولاس فولكروغ في الدقيقة 36 بتسديدة قوية بيسراه بعد تمريرة طويلة متقنة خلف مدافعي الفريق الباريسي من زميله نيكو سكلوتيربيك.

اللقاء شهد أداء مفتوحا من الطرفين ومحاولات مكثفة لهز الشباك، ولاحت العديد من الفرص السهلة أمام المرميين وإن كانت الغلبة للفريق الألماني الذي تبارى لاعبوه في إهدار الهجمات أمام الإيطالي دوناروما حارس سان جيرمان.

وتأجل الحسم لمباراة الإياب بين الفريقين، الثلاثاء المقبل، على ملعب "حديقة الأمراء" بباريس، لتحديد الفريق المتأهل للنهائي لمواجهة الفائز من نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.

والتقى الفريقان من قبل مرتين خلال دور المجموعات لحساب المجموعة السادسة وحقق الفريق الفرنسي الفوز بملعبه بهدفين دون رد، قبل أن يتعادلا بهدف لمثله في ألمانيا.