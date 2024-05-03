أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس لاكتساح أستون فيلا برباعية

قاد أيوب الكعبي أولمبياكوس لاكتساح أستون فيلا برباعية بتسجيله أول "هاتريك" في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

قاد الدولي المغربي أيوب الكعبي فريقه أولمبياكوس اليوناني لاكتساح مضيفه أستون فيلا الإنجليزي بأربعة أهداف لهدفين، مساء أمس الخميس، على ملعب "فيلا بارك" بلندن، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

الكعبي ظهر بمستوى مذهل وسجل 3 أهداف (هاتريك) خلال اللقاء، في الدقائق 16، 29 و56 من ركلة جزاء، فيما تكفل زميله الأرجنتيني سانتياغو هيز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 67.

وبات الدولي المغربي أول لاعب يسجل ثلاثية في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في النسخة الثالثة من المسابقة.

في المقابل حاول أستون فيلا، ممثل إنجلترا الوحيد في البطولات الأوروبية، حفظ ماء الوجه أمام جماهيره واكتفى بتسجيل هدفين من توقيع أولي واتكينز والفرنسي موسى ديابي في الدقيقتين 45+1، و52.

وفي مباراة أخرى، حقق فيورنتينا الإيطالي فوزا صعبا على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف لهدفين، على ملعب "أرتيميو فرانكي".

سجل للفيولا، ريكاردو سوتيل وأندريا بيلوتي ومبالا نزولا في الدقائق 5، و37، و90+1، بينما سجل للفريق البلجيكي، هانز فاناكن وإيغور تياغو في الدقيقتين 17 من ركلة جزاء، و63.

واضطر كلوب بروج لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد رافائيل أونيديكا للحصول على الإنذار الثاني.