توخيل يفتح باب البقاء مع بايرن ميونخ

قال توخيل الجمعة عشية زيارته إلى شتوتغارت في قمة المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري "كل شيء ممكن" قبيل مواجهة شتوتغارت السبت، لكنه أضاف أنّ "الاتفاق (للرحيل في الصيف) لا يزال قائما".

ألمح مدرب بايرن ميونخ ثاني الدوري الألماني، توماس توخيل، الجمعة إلى إمكانية بقائه على رأس الفريق البافاري بعد نهاية هذا الموسم، حيث يواصل النادي البحث عن خليفة محتملة له.

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وكان المدرب الألماني رالف رانغنيك الذي كان يضعه العملاق البافاري على رأس أولوياته قد أوضح الخميس أنه يرغب في البقاء في منصبه مدربا للنمسا.

وانضم رانغنيك إلى لائحة من المرشحين الآخرين ومن بينهم المدرب الإسباني لباير ليفركوزن تشابي ألونسو ومدربه السابق والحالي لمنتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان الذين رفضوا اهتمام بايرن.

وسبق لبايرن وتوخيل أن أعلنا في شباط/فبراير الماضي عن انفصالهما مع نهاية الموسم، رغم أنّ المدرب صرح آنذاك بأنه كان يرغب في البقاء بمنصبه.

وخسر بايرن لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عاما لمصلحة ليفركوزن.

وقال توخيل الجمعة عشية زيارته إلى شتوتغارت في قمة المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري "كل شيء ممكن" قبيل مواجهة شتوتغارت السبت، لكنه أضاف أنّ "الاتفاق (للرحيل في الصيف) لا يزال قائما".

وعندما سُئل عما إذا كان تدريب بايرن لم يعد عامل جذب كما كان عليه في السابق بعد تجاهله من قبل بعض المدربين، خالف توخيل هذا الرأي.

وقال "كان الامر جذابا بالنسبة الي بما يكفي، لكن لا أريد أن أتحدث كثيرا الآن لأنني المدرب الآن، ولدينا مهمات مهمة أمامنا".

وأشار توخيل إلى أن الضبابية التي تلف هوية المدرب الموسم المقبل تشكل عامل تأثير سلبي على اللاعبين، مضيفا "لكنني لا أعتقد أنهم يريدون أن يعرفوا هويته في الأيام الخمسة المقبلة".

وتابع "تركيز اللاعبين على مباراة الغد ومن ثم لقاء الإياب الأربعاء هو الأولوية الأهم بالنسبة لي".